Бойцовская собака напала на 7-летнюю девочку в песочнице

В воскресенье, 30 апреля, около 20:30 во дворе дома № 29 по улице Красных Зорь в Обнинске собака бойцовской породы покусала 7-летнюю девочку, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Ребенок никого не провоцировал, собака налетела молча - ни с того ни с сего именно на эту девочку, хотя там еще были дети, взрослые еле отбили ребенка от этой псины, - написал пользователь Андреас Кнауб в «ВКонтакте».

По его словам, лицо девочки изуродовано.

- Девочке причинены раны в области головы, - подчёркивают в СК. - Мать пострадавшей, опасаясь за жизнь и здоровье дочери, вызвала скорую медицинскую помощь, врачи которой госпитализировали ребенка.

По предварительным данным, собака была без намордника и сопровождения. Установлен хозяин собаки – это лицо без постоянного места жительства.

- В настоящее время устанавливаются очевидцы происшествия, назначена медицинской экспертиза с целью определения тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, - заявили следователи. - Собака находится в ветклинике.