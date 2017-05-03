Бойцовская собака напала на 7-летнюю девочку в песочнице

В воскресенье, 30 апреля, около 20:30 во дворе дома № 29 по улице Красных Зорь в Обнинске собака бойцовской породы покусала 7-летнюю девочку, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Ребенок никого не провоцировал, собака налетела молча - ни с того ни с сего именно на эту девочку, хотя там еще были дети, взрослые еле отбили ребенка от этой псины, - написал пользователь Андреас Кнауб в «ВКонтакте».
По его словам, лицо девочки изуродовано.
- Девочке причинены раны в области головы, - подчёркивают в СК. - Мать пострадавшей, опасаясь за жизнь и здоровье дочери, вызвала скорую медицинскую помощь, врачи которой госпитализировали ребенка.
По предварительным данным, собака была без намордника и сопровождения. Установлен хозяин собаки – это лицо без постоянного места жительства.
- В настоящее время устанавливаются очевидцы происшествия, назначена медицинской экспертиза с целью определения тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, - заявили следователи. - Собака находится в ветклинике.
|
Легковушка подрезала мотоцикл в центре Калуги 04.05.2017 10:40
«Рено» на трассе «догнал» большегруз 03.05.2017 12:35
В Калуге горело Пятницкое кладбище 03.05.2017 10:05
На улице Кирова сбили мотоциклиста 03.05.2017 10:00
«Форд» влетел в дерево – погибли двое 02.05.2017 15:00
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: