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«Форд» влетел в дерево – погибли двое

02.05.2017 15:00 0 2539 Дмитрий Ивьев
«Форд» влетел в дерево – погибли двое

Около 5:45 в субботу, 29 апреля, в Малоярославецком районе разбился «Форд Транзит».

По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист и его 36-летний пассажир скончались на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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