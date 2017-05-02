«Форд» влетел в дерево – погибли двое

Около 5:45 в субботу, 29 апреля, в Малоярославецком районе разбился «Форд Транзит».

По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист и его 36-летний пассажир скончались на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.