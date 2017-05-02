41-летнюю женщину насмерть сбили в Калужской области

В воскресенье, 30 апреля, около 21:40 у деревни Студёное Барятинского района произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗ 2109 неправильно выбрал скоростной режим, не учёл погодные условия и сбил женщину, - сообщили нам 2 мая в УГИБДД по Калужской области.

В результате ДТП 41-летняя женщина скончалась до приезда «Скорой». Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.