41-летнюю женщину насмерть сбили в Калужской области

В воскресенье, 30 апреля, около 21:40 у деревни Студёное Барятинского района произошло смертельное ДТП.
- По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗ 2109 неправильно выбрал скоростной режим, не учёл погодные условия и сбил женщину, - сообщили нам 2 мая в УГИБДД по Калужской области.
В результате ДТП 41-летняя женщина скончалась до приезда «Скорой». Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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