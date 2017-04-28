В Калуге охранник подрался с покупателем, укравшим алкоголь

В Калуге охранник одного из сетевых магазинов подрался с покупателем. Их разняли сотрудники вневедомственной охраны, возвращавшиеся со службы.

- Было установлено, что 36-летний калужанин совершил хищение алкогольной продукции, - сообщила нам начальник группы информации и общественных связей управление Росгвардии по Калужской области Галина ТУРСКАЯ. - Охранник магазина, заметив это, потребовал вернуть алкоголь. Мужчина попытался скрыться.

Мужчину задержали и передали участковому. Как оказалось, он неоднократно привлекался к административной ответственности и сейчас находится под административным надзором.