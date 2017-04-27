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11-летняя велосипедистка попала под «Хендай»

27.04.2017 08:36 2 1144 Дмитрий Ивьев
11-летняя велосипедистка попала под «Хендай»

В Людиново возле дома №6а на улице Козлова Hyundai Tucson сбил 11-летнюю велосипедистку.

Как рассказали нам в калужском областном управлении ГИБДД, авария произошла около 16:45 25 апреля. Автомобиль двигался задним ходом, уточняют инспекторы.

У пострадавшей школьницы ушиб коленного сустава, после оказания помощи врачи отпустили её домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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