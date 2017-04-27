11-летняя велосипедистка попала под «Хендай»

В Людиново возле дома №6а на улице Козлова Hyundai Tucson сбил 11-летнюю велосипедистку.
Как рассказали нам в калужском областном управлении ГИБДД, авария произошла около 16:45 25 апреля. Автомобиль двигался задним ходом, уточняют инспекторы.
У пострадавшей школьницы ушиб коленного сустава, после оказания помощи врачи отпустили её домой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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