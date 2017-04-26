Гибель калужской семьи с 5-летним ребёнком признали несчастным случаем

Как мы писали, в конце марта в Калуге на улице Мичурина супружеская пара и их 5-летний сын насмерть отравились угарным газом.

В среду, 26 апреля, стали известны результаты проверки.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Установлено, что несчастный случай произошёл по неосторожности самих потерпевших. Глава семьи устанавливал колонку и вытяжку самостоятельно, сделав для них общий вентиляционный канал. Это привело к возникновению обратной тяги, в результате продукты горения попали в квартиру.

Колонка и вентиляционный канал дома оказались в исправном состоянии.