Две иномарки не поделили перекрёсток в Калуге

Во вторник, 25 апреля, около 15:38 на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Телевизионной в Калуге произошло ДТП.

- По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулём Hyundai, осуществляя поворот налево на регулируемом перекрёстке, не убедилась в безопасности своего манёвра и не предоставила преимущество автомобилю Daewoo Nexia, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пострадали двое – водитель «Хендая» и пассажирка «Дэу». Женщин с ушибами доставили в БСМП. После оказания помощи они были отпущены домой.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.