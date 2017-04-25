Труп женщины нашли на границе Калужской, Тульской и Московской областей

В тульском посёлке Ланьшинский, расположенном рядом с Калужской и Московской областями, 21 апреля нашли тело женщины.
Труп находился в лесу, сообщили во вторник, 25 апреля, в калужской полиции. Фото опубликованы на сайте УМВД по Тульской области.
Сейчас правоохранители пытаются установить её личность.
Приметы женщины:
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Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят обращаться по телефонам 8 (4872) 32-22-49 или 02.
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