Труп женщины нашли на границе Калужской, Тульской и Московской областей

В тульском посёлке Ланьшинский, расположенном рядом с Калужской и Московской областями, 21 апреля нашли тело женщины.

Труп находился в лесу, сообщили во вторник, 25 апреля, в калужской полиции. Фото опубликованы на сайте УМВД по Тульской области.

Сейчас правоохранители пытаются установить её личность.

Приметы женщины:

на вид 40-45 лет,

рост 160-165 см,

плотного телосложения,

волосы тёмные, кудрявые,

была одета в кофту синего цвета, спортивные брюки чёрного цвета, носки чёрного цвета, на левой ноге – кроссовок бело-голубого цвета.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят обращаться по телефонам 8 (4872) 32-22-49 или 02.