Смартфон калужского водителя арестовали

Калужанин отказывался оплатить штраф – 30 тысяч рублей – за вождение в нетрезвом виде.
- В ходе одного из рейдов судебный пристав-исполнитель не смог застать неплательщика дома, но оставил в двери его квартиры повестку, - сообщает во вторник, 25 апреля, пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Автолюбитель явился в указанный день, однако сразу же заявил, что денег на оплату штрафа у него нет.
- В ходе беседы должнику позвонили. Судебный пристав, увидев в руках калужанина дорогой гаджет, произвел арест смартфона, - добавляют в УФССП. - Уже на следующий день водитель вновь пришёл в отдел судебных приставов с шестью пятитысячными купюрами и полностью рассчитался с долгом.
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