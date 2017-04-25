Смартфон калужского водителя арестовали

Калужанин отказывался оплатить штраф – 30 тысяч рублей – за вождение в нетрезвом виде.

- В ходе одного из рейдов судебный пристав-исполнитель не смог застать неплательщика дома, но оставил в двери его квартиры повестку, - сообщает во вторник, 25 апреля, пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Автолюбитель явился в указанный день, однако сразу же заявил, что денег на оплату штрафа у него нет.

- В ходе беседы должнику позвонили. Судебный пристав, увидев в руках калужанина дорогой гаджет, произвел арест смартфона, - добавляют в УФССП. - Уже на следующий день водитель вновь пришёл в отдел судебных приставов с шестью пятитысячными купюрами и полностью рассчитался с долгом.