В Калуге загорелась иномарка

В понедельник, 24 апреля, около 22:30 на улице Клюквина в Калуге загорелся автомобиль «Хендай».
- Двое в масках подожгли машину, - написала в группе «Калуга жесть» Наденька Эмм.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара повреждены крылья машины и проводка под крыльями.
Причина случившегося сейчас устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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