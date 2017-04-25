В Калуге загорелась иномарка

В понедельник, 24 апреля, около 22:30 на улице Клюквина в Калуге загорелся автомобиль «Хендай».

- Двое в масках подожгли машину, - написала в группе «Калуга жесть» Наденька Эмм.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара повреждены крылья машины и проводка под крыльями.

Причина случившегося сейчас устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.