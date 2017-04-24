Тело рыбака нашли в Думиничском районе

В воскресенье, 23 апреля, на берегу реки Брынь Думиничского района нашли тело 55-летнего мужчины.

Он пропал 16 марта, уехав из Думиничей на рыбалку.

- Повреждений на теле погибшего нет, - рассказали нам 24 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.