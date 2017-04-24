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Тело рыбака нашли в Думиничском районе

24.04.2017 15:49 0 865 Дмитрий Ивьев
Тело рыбака нашли в Думиничском районе

В воскресенье, 23 апреля, на берегу реки Брынь Думиничского района нашли тело 55-летнего мужчины.

Он пропал 16 марта, уехав из Думиничей на рыбалку.

- Повреждений на теле погибшего нет, - рассказали нам 24 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


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Тэги: происшествие

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