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Разборки стенка на стенку закончились убийством

24.04.2017 15:51 6 5310 Елена Французова
Разборки стенка на стенку закончились убийством

32-летнего жителя Белоусово Жуковского района обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 12 сентября 2016 года около 9 часов вечера во дворе одного из домов по проспекту Маркса в Обнинске отдыхали две компании. Одни молодые люди слушали радио, другие сделали им замечание, так как с ними была девушка с детской коляской. Несмотря на то, что их требование было выполнено, молодые люди развязали драку.

- В обеих компаниях были девушки, которые также пустили в ход кулаки, - сообщает в понедельник, 24 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Спустя три дня, 15 сентября, участники конфликта встретились вновь на Киевском шоссе. Каждый привел с собой знакомых. Ссора вновь переросла в драку. В итоге 32-летний мужчина взял из автомобиля пневматическое оружие и выстрелил из него в 36-летнего. Спустя несколько часов пострадавший скончался в больнице.

В настоящее время установлены участники конфликта с обеих сторон, допрошены многочисленные свидетели, изучены записи с камеры видеонаблюдения.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину не признает, считает свои действия обороной.


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Тэги: происшествие

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