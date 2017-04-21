Мотоциклист влетел в дорожный знак

Вечером в четверг, 20 апреля, в Юхновском районе на дороге между Вязьмой и Калугой произошла авария с участием мотоциклиста.
По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина на «Хонде» ехал в сторону Смоленской области и при торможении не справился с управлением. Мотоцикл вынесло на обочину, где он влетел в дорожный знак.
У водителя переломы голени и стопы, а также сотрясение мозга.
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