Мотоциклист влетел в дорожный знак

Вечером в четверг, 20 апреля, в Юхновском районе на дороге между Вязьмой и Калугой произошла авария с участием мотоциклиста.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина на «Хонде» ехал в сторону Смоленской области и при торможении не справился с управлением. Мотоцикл вынесло на обочину, где он влетел в дорожный знак.

У водителя переломы голени и стопы, а также сотрясение мозга.