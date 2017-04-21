В Обнинске мужчина с собакой напал на подростков

В Обнинске 20-летнего парня подозревают в грабеже. Инцидент произошёл вечером 15 апреля.

- Подозреваемый выгуливал собаку на одной из улиц, где увидел троих подростков в возрасте 15-16 лет, - рассказали нам в пятницу, 21 апреля, в региональном управлении Следственного комитета. – Предполагаемый виновник потребовал от одного из несовершеннолетних передать ему кепку, и, получив отказ, выхватил кепку из рук подростка, а также распылил ему в лицо вещество из баллончика. После этого он убежал.

На данный момент молодой мужчина уже вернул кепку и извинился перед подростком. Однако по статье «грабеж, совершенный с применением насилия» ему грозит до 7 лет лишения свободы.