В Железняках сгорела строящаяся гостиница

В четверг, 20 апреля, около 11 утра в Железняках загорелся дом.

Деревянное строение вспыхнуло, как спичка. Огонь быстро распространился. От здания практически ничего не осталось.

Как сообщают очевидцы пожара в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте», загорелась строящаяся гостиница. Эту информацию позже подтвердил и наш источник.

В результате пожара никто не пострадал.

На месте сейчас работают эксперты ГУ МЧС по Калужской области, причина возгорания устанавливается.