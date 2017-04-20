В Железняках сгорела строящаяся гостиница

В четверг, 20 апреля, около 11 утра в Железняках загорелся дом.
Деревянное строение вспыхнуло, как спичка. Огонь быстро распространился. От здания практически ничего не осталось.
Как сообщают очевидцы пожара в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте», загорелась строящаяся гостиница. Эту информацию позже подтвердил и наш источник.
В результате пожара никто не пострадал.
На месте сейчас работают эксперты ГУ МЧС по Калужской области, причина возгорания устанавливается.
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