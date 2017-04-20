10-летняя девочка пострадала в аварии на улице Московской

В среду, 19 апреля, в 15:00 на улице Московской в Калуге в районе микрорайона Байконур столкнулись Honda Element и Nissan Tiida.
- По предварительной информации, 31-летний водитель «Хонды» не выбрал оптимальную скорость движения, не учел дистанцию до впереди движущегося автомобиля и «догнал» автомобиль «Ниссан», - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка – пассажирка «Ниссана». С черепно-мозговой травмой она попала в травматологическое отделение детской областной больницы.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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