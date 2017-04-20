Разборки в калужской пиццерии: посетители схватились за оружие

В среду, 19 апреля, около 23:00 в Калуге в пиццерии в микрорайоне Кубяка произошла ссора между двумя отдыхающими компаниями.

- Один мужчина размахивал бутылкой из-под пива, другой достал пневматический пистолет, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калуге.

Свидетелем происшествия стал член общественной организации «Дорожный патруль». Он вызвал полицию. Буянивших мужчин доставили в отделение. На них составили административные протоколы за хулиганство. Как пояснили люди, с которыми подвыпившие калужане поругались, претензий к хулиганам у них нет.

Фото: «Дорожный патруль».