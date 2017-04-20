Разборки в калужской пиццерии: посетители схватились за оружие

В среду, 19 апреля, около 23:00 в Калуге в пиццерии в микрорайоне Кубяка произошла ссора между двумя отдыхающими компаниями.
- Один мужчина размахивал бутылкой из-под пива, другой достал пневматический пистолет, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калуге.
Свидетелем происшествия стал член общественной организации «Дорожный патруль». Он вызвал полицию. Буянивших мужчин доставили в отделение. На них составили административные протоколы за хулиганство. Как пояснили люди, с которыми подвыпившие калужане поругались, претензий к хулиганам у них нет.
Фото: «Дорожный патруль».
|
В Железняках сгорела строящаяся гостиница 20.04.2017 13:04
47-летний мужчина пропал в лесу 20.04.2017 11:21
10-летняя девочка пострадала в аварии на улице Московской 20.04.2017 10:50
Из ночных клубов Калуги полиция вывела 188 человек 20.04.2017 09:54
86-летняя женщина попала под колёса «Тойоты» 19.04.2017 16:14
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: