Из ночных клубов Калуги полиция вывела 188 человек

Калужские полицейские вместе с сотрудниками ОМОН на днях провели рейд в калужских развлекательных заведениях.
- Основной акцент был сделан на выявление правонарушений в сфере миграционного и антинаркотического законодательства, - рассказали нам в четверг, 20 апреля, в УМВД по Калужской области.
Всего было проверено больше 250 посетителей ночных клубов. В отделение полиции попали 188 из них. Их проверяли на причастность к ранее совершенным преступлениям.
17 человек направлены для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.
Фото: УМВД по Калужской области.
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