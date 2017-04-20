Из ночных клубов Калуги полиция вывела 188 человек

Калужские полицейские вместе с сотрудниками ОМОН на днях провели рейд в калужских развлекательных заведениях.

- Основной акцент был сделан на выявление правонарушений в сфере миграционного и антинаркотического законодательства, - рассказали нам в четверг, 20 апреля, в УМВД по Калужской области.

Всего было проверено больше 250 посетителей ночных клубов. В отделение полиции попали 188 из них. Их проверяли на причастность к ранее совершенным преступлениям.

17 человек направлены для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Фото: УМВД по Калужской области.