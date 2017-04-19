86-летняя женщина попала под колёса «Тойоты»

Утром во вторник, 18 апреля, в селе Льва Толстого Дзержинского района в аварии пострадала 86-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, на улице Полевой её сбил автомобиль Toyota Rav 4, двигавшийся задним ходом. За рулём иномарки сидела 29-летняя женщина
Пострадавшую отвезли в больницу Калуги. У пенсионерки различные ушибы.
|
В Калуге пьяный скутерист протаранил иномарку 19.04.2017 10:42
Пешехода сбили на дороге Калуга-Медынь 18.04.2017 14:52
21-летний водитель «Жигулей» после аварии впал в кому 17.04.2017 16:00
Ребёнка сбили на парковке рядом с рынком 17.04.2017 14:39
Смертельный переворот: в аварии на Пучковском мосту погиб мужчина 17.04.2017 10:58
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: