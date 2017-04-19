86-летняя женщина попала под колёса «Тойоты»

Утром во вторник, 18 апреля, в селе Льва Толстого Дзержинского района в аварии пострадала 86-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, на улице Полевой её сбил автомобиль Toyota Rav 4, двигавшийся задним ходом. За рулём иномарки сидела 29-летняя женщина

Пострадавшую отвезли в больницу Калуги. У пенсионерки различные ушибы.