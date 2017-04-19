В Калуге пьяный скутерист протаранил иномарку

Во вторник, 18 апреля, около 18:00 в Калуге в районе дома № 32 на улице Никитина произошло ДТП.

- По предварительной информации, 28-летний мужчина на скутере врезался в автомобиль Renault Logan, двигавшийся в попутном направлении, - рассказали нам в ОГИБДД по Калуге. - Иномарка в это время заворачивала во двор.

28-летний скутерист отделался ушибом правой руки. Ему была оказана помощь на месте. Как подчёркивают в полиции, он был пьян. Кроме того, мужчина ездил по городу без прав и без шлема.

На мужчину составили административные протоколы.

Фото: ОГИБДД по Калуге.