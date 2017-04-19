Тело калужанки нашли в гараже

Во вторник, 18 апреля, двое молодых мужчин и девушка погибли в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительным данным, они отравились угарным газом, сообщает ТАСС.
Следов криминальной смерти не обнаружено, уточняют источники агентства. Молодым людям было по 23 года, девушке – 24, она родом из Калужской области.
Проверка по данному инциденту сейчас продолжается.
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