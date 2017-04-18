Пешехода сбили на дороге Калуга-Медынь

Вечером в понедельник, 17 апреля, на 55 километре дороги Калуга – Медынь сбили 30-летнего мужчину.
По предварительным данным ГИБДД, пешеход двигался по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся.
У пострадавшего обширная рваная рана бедра, рваная рана локтя.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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