«Башмак» отлетел от калужского троллейбуса и разнёс машине лобовое стекло

В понедельник, 17 апреля, Елена Петрушенко в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложила видео происшествия с участием троллейбуса. На нём запечатлено, как на лобовое стекло её припаркованной на улице Билибина машины упала контактная головка токоприёмника - часто её ещё называют «башмак». Стекло разбилось вдребезги.

- Я в шоке! – написала автомобилистка.

Ситуацию нам прокомментировали в УКТ.

- Это обычное ДТП. Оно попадает под действие ОСАГО, - рассказал нам директор МУП «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. – За последние 1,5 года было три таких случая. Каждый случай рассматривается индивидуально. Так, по последнему происшествию служба ревизоров проводит внутреннее расследование. Будет выяснена причина случившегося. Это объективная причина – износ оборудования или ещё что-то, или это водитель превысил скорость. Если будет установлена вина водителя, то его ждёт дисциплинарное и материальное взыскание.