21-летний водитель «Жигулей» после аварии впал в кому

Около 4 утра в субботу, 15 апреля, на 40 километре дороги между Калугой и Тулой в Ферзиковском районе столкнулись «Жигули» и грузовая «Газель».

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 21-летний водитель «пятёрки» - он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Автомобилист попал в реанимацию областной больницы в состоянии комы. У молодого человека черепно-мозговая травма.

Находившаяся в «Жигулях» 20-летняя девушка отделалась ушибами, сообщает дорожная полиция.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.