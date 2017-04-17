21-летний водитель «Жигулей» после аварии впал в кому

Около 4 утра в субботу, 15 апреля, на 40 километре дороги между Калугой и Тулой в Ферзиковском районе столкнулись «Жигули» и грузовая «Газель».
По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 21-летний водитель «пятёрки» - он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Автомобилист попал в реанимацию областной больницы в состоянии комы. У молодого человека черепно-мозговая травма.
Находившаяся в «Жигулях» 20-летняя девушка отделалась ушибами, сообщает дорожная полиция.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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