В Калуге сожгли тумбу с камерами

В воскресенье, 16 марта, около 2 часов ночи загорелась рекламная тумба с камерами системы «Безопасный город» на Московской площади. Огонь практически полностью уничтожил тумбу.

- По словам свидетелей, это поджог, - прокомментировал нам ситуацию руководитель компании, занимающейся обслуживанием этих камер Яков КАЗАЦКИЙ. - Ведется расследование. Видеоархив сохранился.

Напомним, что на сегодняшний день изображения с 50 видеокамер выводятся на мониторы дежурной части УМВД по Калуге. В этом году запланирована модернизация и расширение системы «Безопасный город». Полиция надеется, что камеры появятся в подъездах и лифтах.