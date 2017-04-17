Ребёнка сбили на парковке рядом с рынком

Две аварии с участием пешеходов произошли в Калуге на улице Грабцевское шоссе.

Около 22:20 в пятницу, 14 апреля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе дома №110 у входа в бар под колёса автомобиля попал 34-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, он шёл вдоль дома. Водитель с места происшествия скрылся. У пострадавшего ушибы.

А днём в субботу, 15 апреля, на парковке рынка на Грабцевском шоссе «Форд» сбил 11-летнюю девочку. За рулём находился 72-летний мужчина. У школьницы ушиб ноги.

Фото: УГИБДД по Калужской области.