В Калуге пьяный водитель катался по двору и пытался задавить пешеходов

В среду, 12 апреля, около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что пьяный автолюбитель ругается на детей, катается по двору в районе дома № 21 на улице Карачевской и пытается задавить людей, стоящих у магазина.

На место выехали сотрудники ГИБДД. Когда они прибыли, предполагаемый виновник пересел с водительского места на пассажирское, уступив руль другому молодому человеку. Но очевидцы рассказали инспекторам, кто именно управлял авто.

- Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, мотивировав это тем, что он не находился за рулём, - рассказали нам в ОГИБДД по Калуге. – На него был составлен административный протокол. Материалы будут переданы в суд.