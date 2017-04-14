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Двое рабочих погибли на заводе под Калугой

14.04.2017 11:20 6 6715 Елена Французова
Двое рабочих погибли на заводе под Калугой

В четверг, 13 апреля, на цементном заводе в Ферзиковском районе погибли двое рабочих. В «Народных новостях» об этом сообщал Геннадич. Информацию нам подтвердили в Следственном комитете.

- По предварительным данным, 13 апреля два промышленных альпиниста в ходе работ по очистке емкости для хранения цемента упали в нее и погибли, - сообщают следователи.

Оба погибших являются иностранными гражданами, сотрудниками саратовской фирмы. Мужчинам 29 и 30 лет.

По факту гибели людей проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, изъята необходимая документация.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям самих потерпевших, а также проверено соблюдение правил техники безопасности в организации, сотрудниками которой являлись погибшие, - добавляют в СК.

Ситуацию нам прокомментировали также на самом предприятии:

«Компания LafargeHolcim Россия подтверждает, что 13 апреля при проведении работ по очистке силоса произошло обрушение остатков цемента со стен сооружения на заводе в Ферзиково. К настоящему моменту известно, что в результате происшествия погибли два работника подрядной организации: Антон Сергеевич Кузьмич и Вячеслав Равшанович Камилов. Причины этой трагедии устанавливаются.

На заводе сформирована комиссия по расследованию случившегося, которая сотрудничает с чрезвычайными службами, органами власти и подрядной организацией, направившей сотрудников на выполнение работ. Мы прилагаем все усилия для оперативного расследования инцидента. От имени компании мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших Антона и Вячеслава.»


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Тэги: происшествие

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