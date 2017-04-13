Калужский бизнес-центр эвакуировали из-за машины с ёлкой

В четверг, 13 апреля, в 9 утра в полицию Калуги поступило сообщение о заминированном автомобиле на улице Циолковского.

- Автомобиль, припаркованный у бизнес-центра, вызвал подозрение у сотрудника центра, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калуге. - Звонивший сообщил, что машина стоит давно. Ранее её в этом районе он не видел. Он считает, что она заминирована.

Подозрения очевидцев вызвала синяя машина, у которой находятся на фото полицейские.

На место были направлены экстренные городские службы. Однако вызов оказался ложным.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в машине бала найдена коробка с новогодней ёлкой.

Фото: Антон Лапынин.