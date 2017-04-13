Водитель и велосипедист устроили разборки на дороге

В Обнинске водитель «Фольксвагена» и велосипедист устроили разборки прямо на проезжей части. Инцидент попал на запись видеорегистратора. В социальной сети «ВКонтакте» видео 10 апреля выложил Илья Лочканов.

Судя по этим кадрам, велосипедист двигался по проезжей части и подрезал иномарку. Это не понравилось водителю.

По словам автора видео, дракой инцидент не закончился, участники конфликта разъехались.