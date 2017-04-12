Сильный ветер потушил Вечный огонь в Людиново

Во вторник, 11 апреля, в Людиново потух Вечный огонь. Фотографию с подписью «Вечная память угасла» выложили местные жители в группе «Подслушано Людиново».
Как поясняют местные жители, причиной случившегося стал сильный ветер.
За комментариями мы обратились в администрацию муниципального образования.
- ЧП никакого не было, - заявили там. - Как горел, так и горит.
Чиновники утверждают, что огонь не потухал.
- Это обычная рабочая ситуация, так часто бывает при сильных порывах ветра, - рассказали в свою очередь в аварийной службе «Газпром межрегионгаз» в Людиново. - Вечный огонь зажгли тем же вечером.
Фото: «Подслушано Людиново».
|
Сбитый на Карла Либкнехта дедушка отделался ушибом 12.04.2017 12:36
15-летний калужанин пропал в Москве 12.04.2017 11:39
В Калуге на «зебре» сбили женщину 12.04.2017 11:28
В Калуге пьяный лихач ездил по тротуару и спровоцировал две аварии 12.04.2017 09:38
Авария затормозила улицу Рылеева 12.04.2017 08:51
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: