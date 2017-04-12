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Сильный ветер потушил Вечный огонь в Людиново

12.04.2017 11:50 7 592 Елена Французова
Сильный ветер потушил Вечный огонь в Людиново

Во вторник, 11 апреля, в Людиново потух Вечный огонь. Фотографию с подписью «Вечная память угасла» выложили местные жители в группе «Подслушано Людиново».

Как поясняют местные жители, причиной случившегося стал сильный ветер.

За комментариями мы обратились в администрацию муниципального образования.

- ЧП никакого не было, - заявили там. - Как горел, так и горит.

Чиновники утверждают, что огонь не потухал.

- Это обычная рабочая ситуация, так часто бывает при сильных порывах ветра, - рассказали в свою очередь в аварийной службе «Газпром межрегионгаз» в Людиново. - Вечный огонь зажгли тем же вечером.

Фото: «Подслушано Людиново».


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Тэги: происшествие

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