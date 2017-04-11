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В Калуге у пиццерии избили мужчин

11.04.2017 16:17 14 3017 Елена Французова
В Калуге у пиццерии избили мужчин

В понедельник, 10 апреля, около 20:00 в Калуге напротив пиццерии на улице Плеханова, 46 произошла драка.  

- Сильно пострадали мой отец и дядя. Дядя в тяжелом состоянии в реанимации, отец в тоже больнице, - написала в группе «Калуга жесть» Полина Ефимова.

По словам девушки, к её близким подошли мужчины, попросили закурить, а потом завязалась драка.

В пресс-службе УМВД по Калуге нам сообщили, что подрались четверо. Причины конфликта сейчас устанавливаются, ведётся проверка.


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Тэги: происшествие

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