В Калуге у пиццерии избили мужчин

В понедельник, 10 апреля, около 20:00 в Калуге напротив пиццерии на улице Плеханова, 46 произошла драка.
- Сильно пострадали мой отец и дядя. Дядя в тяжелом состоянии в реанимации, отец в тоже больнице, - написала в группе «Калуга жесть» Полина Ефимова.
По словам девушки, к её близким подошли мужчины, попросили закурить, а потом завязалась драка.
В пресс-службе УМВД по Калуге нам сообщили, что подрались четверо. Причины конфликта сейчас устанавливаются, ведётся проверка.
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