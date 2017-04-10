В Калуге сгорел «Рено Логан»

В понедельник, 10 апреля, около 13:00 в Калуге на улице Поле Свободы загорелся Renault Logan.
- В результате пожара уничтожены сгораемые конструкции моторного отсека автомобиля, закопчён салон, оплавлена панель приборов, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
Причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Видео: «Калуга Жесть».
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