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Старик погиб при пожаре в полузаброшенной деревне

10.04.2017 14:19 3 3059 Алёна Павлова
Старик погиб при пожаре в полузаброшенной деревне

77-летний пенсионер погиб во время возгорания в деревне Челищево Износковского района в воскресенье, 9 апреля.

МЧС получили информацию о возгорании в 1:13 ночи, добраться в отдаленную деревню спасатели смогли только в 1:37. Частный дом в этот момент полыхал вовсю.

- По предварительным данным, в доме мужчина проживал один, а в деревне кроме него проживает еще два человека, - рассказали 10 апреля в пресс-службе калужского регионального управления следственного комитета.

Кто вызвал МЧС и почему произошел пожар, пока не сообщается. Следователи проводят проверку, после которой решат, возбуждать ли уголовное дело.

Деревня расположена в глухом месте, добраться туда не всегда возможно на обычном транспорте.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие

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