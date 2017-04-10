Старик погиб при пожаре в полузаброшенной деревне

77-летний пенсионер погиб во время возгорания в деревне Челищево Износковского района в воскресенье, 9 апреля.

МЧС получили информацию о возгорании в 1:13 ночи, добраться в отдаленную деревню спасатели смогли только в 1:37. Частный дом в этот момент полыхал вовсю.

- По предварительным данным, в доме мужчина проживал один, а в деревне кроме него проживает еще два человека, - рассказали 10 апреля в пресс-службе калужского регионального управления следственного комитета.

Кто вызвал МЧС и почему произошел пожар, пока не сообщается. Следователи проводят проверку, после которой решат, возбуждать ли уголовное дело.

Деревня расположена в глухом месте, добраться туда не всегда возможно на обычном транспорте.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.