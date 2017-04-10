МАЗ насмерть сбил мужчину

Днём в субботу, 8 апреля, на улице Пушкина в Кирове под колёсами МАЗа погиб 55-летний пешеход.

- По предварительной информации, водитель грузовика при въезде на территорию металлобазы допустил наезд на пешехода, двигавшегося по правому краю проезжей части в попутном направлении, - рассказали в УГИБДД по Калужской области.