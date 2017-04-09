Три фуры разбились на Киевской трассе

Днём в субботу, 8 апреля, на трассе М3 «Украина» в районе Балабаново столкнулись три большегруза: «Скания» и два автомобиля «Вольво».
Видео в «Народных новостях» выложил Rorschach.
- Ехал я сразу за той фурой, которая две встречных размолотила, - написал очевидец в группе «Калуга жесть». - Эта фура схватила обочину, и её выкинуло на встречную. Встречная «Вольво» впоследствии перевернулась уже на моей полосе и грузом чуть не завалила меня. Если б нажал на тормоз на пару секунд позже, то я был бы в той же куче.
ГУ МЧС по Калужской области уточняют, что в аварии были пострадавшие люди. Подробности происшествия уточняются.
Фото: ru-auto.livejournal.com.
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