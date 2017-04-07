Три ВАЗа, «Мерседес» и «Рено» столкнулись на светофоре

В пятницу, 7 апреля, пять машин столкнулись в Обнинске на трассе М3 «Украина».
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель Mercedes Sprinter при перестроении не уступил дорогу ВАЗ 2107 и «толкнул» легковушку. После удара «семёрка» наехала на стоящий на светофоре ВАЗ 2104. От удара «четверка» врезалась в ВАЗ 2114 и грузовик Renault.
В результате пострадали водитель ВАЗ 2104 и пассажир ВАЗ 2107. Они госпитализированы. Информация о тяжести травм пока уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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