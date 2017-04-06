Калужскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В четверг, 6 апреля, в 8:50 в полицию поступило сообщение о том, что в школе № 38 в Колюпаново обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу.
Как нам рассказали в администрации школы, железный предмет, с торчащими проводами, нашёл у ворот школы директор.
На место были незамедлительно направлены спасатели, сотрудники полиции и кинологи. Всех учеников эвакуировали.
- Тревога оказалась ложной, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
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