«Шестёрка» вылетела на встречку – водитель погиб, четверо ранены

В четверг, 5 апреля, около 21:25 на 139 километре дороги «Вязьма – Калуга» произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель ВАЗ 2106, двигаясь со стороны Вязьмы в сторону Калуги, выехал на встречного полосу, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – В итоге произошло столкновение «Жигулей» с автомобилем Opel Zafira.
В результате ДТП водитель «шестёрки» погиб на месте происшествия, три пассажира «Жигулей», а также пассажир «Опеля» с тяжелыми травмами попали в Калужскую областную больницу.
Спасателям пришлось срезать крышу у «Жигулей», чтобы извлечь из машины пострадавших.
Фото: «Калуга Жесть».
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