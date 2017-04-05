«Буханка» газовой службы столкнулась с автобусом на Киевской трассе

В среду, 5 апреля, около 13:00 на 124 километре трассы М3 Украина в Малоярославецком районе столкнулись УАЗ, принадлежащий газовой службе, и рейсовый автобус Setra.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, УАЗ выезжал со второстепенной дороги на трассу и не пропустил следовавший по главной автобус «Москва - Брянск».

В результате столкновения «буханка» опрокинулась на проезжую часть. Водитель получил перелом ключицы, ушиб легкого и попал в ЦРБ Малоярославецкого района.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.