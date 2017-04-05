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Шесть подростков-зацеперов сняли с поезда

05.04.2017 12:13 21 959 Елена Французова
Шесть подростков-зацеперов сняли с поезда

В воскресенье, 2 апреля, в Калужской области задержали шесть подростков-зацеперов. Об этом в среду, 5 апреля, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Калужского линейного отдела МВД РФ на транспорте Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ. Среди них была и одна девочка. Всем ребятам по 13-14 лет, они проживают в Обнинске и Балабаново. Родителя придётся заплатить штраф.

- Когда мы вызвали родителей, те признались, что обращали внимание на облик ребят, - отметил Березовский. - Одна из матерей заявила: «Понятно теперь, почему у тебя руки в мазуте»... Это произошло на каникулах. Как правило, дети этим занимаются в будни после 12:00, уходя с последний уроков или делая это после школы.

В школах проводятся уроки безопасности, сотрудники полиции сидят на специализированных сайтах зацеперов. Но их количество год от года только растёт.

- Каждый зацепер – потенциально травмированный человек, чаще всего это заканчивается смертельно, - подчеркнул полицейский.

Зацепинг пользуется популярностью и среди взрослых. На днях в Обнинске задержали 27-летнего мужчину. Ему придётся заплатить штраф - 100 рублей.

Самой большой популярностью у зацеперов пользуются станции Шемякино, Обнинское и Балабаново.


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Тэги: происшествие алексей березовский

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