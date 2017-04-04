ДТП с тремя погибшими: дело направили в суд

Калужские следователи направили в суд уголовное дело, возбуждённое после аварии на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино. Как мы уже рассказывали, в сентябре 2016 года там столкнулись три машины – «Ниссан», «Шевроле» и «Лада».
По версии МВД, водитель «Ниссана» на скорости в 100-110 км/ч выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в «Шевроле», после чего эту машину отбросило на «Ладу». Три человека из «Шевроле» скончались.
- В ходе предварительного следствия был осуществлен ряд следственных действий, в том числе проведение судебно-медицинских и автотехнических судебных экспертиз, направленных на установление механизма дорожно-транспортного происшествия, - подчеркнули во вторник, 4 апреля, в пресс-службе областного управления МВД.
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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