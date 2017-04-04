Женщину с пятью детьми спасли при пожаре в Калуге

Калужские спасатели во вторник, 4 апреля, рассказали о спасении семьи с пятью детьми при пожаре в общежитии на улице Гурьянова. ЧП произошло на минувшей неделе.

- В 20:09 к месту происшествия прибыла смена Специализированной пожарно-спасательной части, - рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. - Из окон второго и третьего этажей шёл густой чёрный дым, на балконах находились люди, которые просили о помощи. Из-за припаркованных автомобилей автоколенчатый подъёмник установить не удалось. Руководитель тушения пожара понял, что горит электрощит на лестничной площадке первого этажа, а со второго по пятый здание сильно задымлено.

Спасатели огнетушителем ликвидировали очаг пожара и поднялись на пятый этаж для поиска людей.

- В одной из комнат были найдены 6 человек: взрослый и пятеро детей, - отметили спасатели. - Все звенья газодымозащитников были направлены на спасение семьи.Дети и мать находились в шоковом состоянии, их разместили в пожарной машине, где фельдшер спецчасти оказала всю необходимую помощь до приезда «скорой».

Всего в доме спасено 11 человек. Никто не пострадал.