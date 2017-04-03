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В Калуге пропал 42-летний мужчина

03.04.2017 17:12 0 262 Елена Французова
В Калуге пропал 42-летний мужчина

В Калуге несколько недель ищут 42-летнего Геннадия ЛЕОНЦЕВА. 9 марта мужчина ушёл из дома в микрорайоне «Малинники». С тех пор о нём нет никаких сведений, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 

Приметы:

  • рост 175 см,
  • худощавое телосложение. 

Особые приметы:

  • один глаз закрыт веком, 
  • на груди старая татуировка AII+,
  • плохо ходит. 

Был одет в коричневую куртку, черные утепленные штаны, зимние кроссовки. С собой, возможно, был паспорт. 

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102

 


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Тэги: происшествие

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