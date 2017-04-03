В Калуге пропал 42-летний мужчина

В Калуге несколько недель ищут 42-летнего Геннадия ЛЕОНЦЕВА. 9 марта мужчина ушёл из дома в микрорайоне «Малинники». С тех пор о нём нет никаких сведений, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Особые приметы:
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Был одет в коричневую куртку, черные утепленные штаны, зимние кроссовки. С собой, возможно, был паспорт.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102.
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