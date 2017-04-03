Девушка пострадала в столкновении двух фур

Две фуры столкнулись на 136 километре трассы М3 «Украина» днём в пятницу, 31 марта.
По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля «Интернационал 9400» ехал в сторону Калуги по левой полосе и «догнал» попутную «Сканию».
В аварии пострадали три человека: у 24-летнего водителя «Скании» ушиб плеча, у его 23-летнего пассажира – сотрясение мозга, у 16-летней пассажирки - тупая травма живота.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
10-летняя девочка пострадала в аварии на площади Победы 03.04.2017 13:56
Женщина погибла под колёсами «Рено» 03.04.2017 11:37
«Шкода» вылетела в кювет на Правом берегу – пострадала женщина 31.03.2017 09:14
Пешехода сбили на Московской, водитель скрылся 30.03.2017 09:33
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: