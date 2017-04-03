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Девушка пострадала в столкновении двух фур

03.04.2017 16:06 1 649 Дмитрий Ивьев
Девушка пострадала в столкновении двух фур

Две фуры столкнулись на 136 километре трассы М3 «Украина» днём в пятницу, 31 марта.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля «Интернационал 9400» ехал в сторону Калуги по левой полосе и «догнал» попутную «Сканию». 

В аварии пострадали три человека: у 24-летнего водителя «Скании» ушиб плеча, у его 23-летнего пассажира – сотрясение мозга, у 16-летней пассажирки - тупая травма живота.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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