Труп калужанина нашли в подвале на улице Жукова

На минувшей неделе в Калуге полиция начала розыски пропавшего 39-летнего мужчины. Спустя пять дней, 2 апреля, его тело обнаружили в подвале дома, в котором он жил на улице Жукова.
- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, - рассказали нам 3 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он проживал один, имеется информация о злоупотреблении спиртным со стороны погибшего.
В настоящее время причина смерти и все обстоятельства происшествия выясняются.
|
В Калуге пропал 42-летний мужчина 03.04.2017 17:12
Девушка пострадала в столкновении двух фур 03.04.2017 16:06
10-летняя девочка пострадала в аварии на площади Победы 03.04.2017 13:56
Женщина погибла под колёсами «Рено» 03.04.2017 11:37
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: