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Труп калужанина нашли в подвале на улице Жукова

03.04.2017 14:04 6 3779 Дмитрий Ивьев
Труп калужанина нашли в подвале на улице Жукова

На минувшей неделе в Калуге полиция начала розыски пропавшего 39-летнего мужчины. Спустя пять дней, 2 апреля, его тело обнаружили в подвале дома, в котором он жил на улице Жукова.

- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, - рассказали нам 3 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он проживал один, имеется информация о злоупотреблении спиртным со стороны погибшего.

В настоящее время причина смерти и все обстоятельства происшествия выясняются.


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Тэги: происшествие

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