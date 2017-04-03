10-летняя девочка пострадала в аварии на площади Победы

Днём в субботу, 1 апреля, на площади Победы в Калуге произошла авария с участием автомобилей «Шкода Октавия» и «Ниссан Жук».
По предварительным данным ГИБДД, обе машины ехали со стороны улицы Кирова, водитель «Шкоды» не учёл дистанцию, и его машина врезалась в «Ниссан».
С места происшествия в больницу отвезли 10-летнюю пассажирку «Ниссана». У девочки растяжение связок отдела позвоночника.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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