10-летняя девочка пострадала в аварии на площади Победы

Днём в субботу, 1 апреля, на площади Победы в Калуге произошла авария с участием автомобилей «Шкода Октавия» и «Ниссан Жук».

По предварительным данным ГИБДД, обе машины ехали со стороны улицы Кирова, водитель «Шкоды» не учёл дистанцию, и его машина врезалась в «Ниссан».

С места происшествия в больницу отвезли 10-летнюю пассажирку «Ниссана». У девочки растяжение связок отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.