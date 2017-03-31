Иномарка загорелась в Людиново

В четверг, 30 марта, около 14:50 в Людиново загорелся автомобиль «Тойота», припаркованный на улице Пархоменко.

- В результате повреждён моторный отсек. Частично уничтожена изоляция проводки автомобиля, - сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность самого автомобиля.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.