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Иномарка загорелась в Людиново

31.03.2017 10:39 0 313 Дмитрий Ивьев
Иномарка загорелась в Людиново

В четверг, 30 марта, около 14:50 в Людиново загорелся автомобиль «Тойота», припаркованный на улице Пархоменко.

- В результате повреждён моторный отсек. Частично уничтожена изоляция проводки автомобиля, - сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность самого автомобиля.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар мчс

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