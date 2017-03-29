В Калуге ищут очевидцев шести аварий

В среду, 29 марта, отдел ГИБДД по Калуге опубликовал информацию о розыске очевидцев шести аварий, произошедших в нашем городе. Четыре из них произошли в марте, две – в январе.
14 января в 18:10 у дома № 1 по улице Гагарина автобус «ПАЗ» сбил пешехода и скрылся.
На улице Зерновой в районе дома №32 25 января в 11:50 пешехода сбила «Газель», водитель скрылся.
5 января в период с 12:00 до 16:00 в районе дома №1 по переулку Врубовому неустановленный водитель протаранил припаркованный «Хендай Солярис».
Недалеко от вокзала Калуга-1 на улице Ленина 9 марта в 17:30 сбили пешехода. Пострадавший человек не успел запомнить марку и цвет авто.
А 16 марта в 6 утра на Телевизионной, 2 пешеход попал под колёса велосипедиста. Виновник уехал.
На площади Победы 17 марта в 23:15 неустановленный водитель на «Хендай Санта Фе» врезался в «Приору».
Очевидцев данных происшествий просят обращаться в группу по розыску по адресу: Калуга, ул. Телевизионная, 3а, каб. 16 или по телефонам 547-534, 547-888, 502-800, 128.
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