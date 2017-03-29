«Опель» и «Шевроле» столкнулись рядом с бывшим рынком

Утром в среду, 29 марта, авария произошла на перекрёстке улиц Достоевского и Рылеева в Калуге.
Как сообщают очевидцы, водитель «Опеля» не уступил дорогу «Шевроле». В ДТП никто не пострадал.
Движение на этом перекрёстке некоторое время было затруднено.
Фото в группе «Калуга жесть» выложил Алексей Пронин.
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